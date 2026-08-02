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कोर्ट ने पुलिस को याद दिलाई तय समय में सुनवाई पूरी कराने की जिम्मेदारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कई पुलिसकर्मियों को गवाही देने में अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी किया है। हत्या, दुष्कर्म और अन्य गंभीर मामलों में गवाहों की गैरमौजूदगी के कारण न्याय में देरी हो रही है। पुलिस को गवाहों को समय पर पेश करने की जिम्मेदारी याद दिलाई गई है।

कोर्ट ने पुलिस को याद दिलाई तय समय में सुनवाई पूरी कराने की जिम्मेदारी

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। नए कानूनों के तहत तय समय में मुकदमों की सुनवाई पूरी कराने को लेकर कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। समन जारी होने के बावजूद 70 पुलिसकर्मी गवाही देने कोर्ट नहीं पहुंचे। इसपर कोर्ट ने एसएसपी और संबंधित थानेदारों को नोटिस जारी कर पेश कराने आदेश दिया है।

पुलिस की लापरवाही

हत्या, दुष्कर्म, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई गवाहों के नहीं आने से अटकी हुई है। इससे पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। कोर्ट ने पुलिस के अलावा कई डॉक्टरों को भी समन भेजा है। दिक्कत यह भी है कि कई पुलिसकर्मी व डॉक्टर दूसरे जिलों में स्थानांतरित हो चुके हैं।

नए आपराधिक कानून का प्रभाव

नए आपराधिक कानून में मुकदमों को तय समय-सीमा में निपटाने पर जोर दिया गया है। कोर्ट ने पुलिस को याद दिलाई है कि गवाहों को समय पर पेश करना उसकी जिम्मेदारी है। अगली तारीख पर सभी संबंधित पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों को अनिवार्य रूप से हाजिर करने का निर्देश दिया गया है।

केस एक

कांटी के सुरेंदर राय अपने मित्र उमा प्रसाद यादव के साथ 13 जून 2019 की रात भोज खाकर लौट रहे थे। बाइक सवार बदमाशों ने सोती भेड़ियाही के पास गोली मार दी। सुरेंद्र राय के कंधे और उमा प्रसाद की पीठ में चार गोली लगी। पुलिस जांच के बाद विकास कुमार, सुनील राय, संतोष कुमार उर्फ घुचरू और सोनू सहनी पर चार्जशीट हुई। मामले में आईओ अजय पासवान, विनोद पासवान के अलावा घायल सुरेंदर राय व उमा यादव की गवाही के लिए केस अटका है। गवाहों को पेश कराने के लिए कांटी थानेदार व एसएसपी को नोटिस भेजा गया है।

अगले केस की स्थिति

केस दो :

अहियापुर थाने के रसुलपुर में किराए पर रहने वाली साहेबगंज की महिला को झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। महिला गर्भवती हो गई तो जूरन छपरा के एक निजी नर्सिंग होम में 13 मार्च 2022 को दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया गया। 22 मार्च 2022 को अहियापुर थाने में दर्ज मामले में आरोपित संजीत कुमार के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। इसमें डॉ. दिप्ती, डॉ. आभा सिन्हा, आईओ ज्योति किरण और दारोगा प्रियरंजन की गवाही के लिए अहियापुर थानेदार और एसएसपी को नोटिस भेजा गया है।

केस तीन :

मीनापुर में भीड़ जुटाकर मारपीट व गोलीबारी करने के 13 साल पुराने एक मामले में आरोपित हिंदकेसरी यादव, पिंटू राय, बालेंद्र राय समेत छह आरोपितों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। केस में मीनापुर में तैनात तत्कालीन दारोगा मदन कुमार समेत पांच गवाहों की गवाही नहीं कराई गई। दारोगा समेत सभी गवाहों के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया। इसके बाद भी कोई गवाह पेश नहीं कराया गया। अब कोर्ट ने मीनापुर थानेदार व एसएसपी को नोटिस भेजकर गवाहों को 28 अगस्त तक पेश कराने को कहा है।

सामान्य प्रश्न

कोर्ट ने कितने पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया?
कोर्ट ने 70 पुलिसकर्मियों को गवाही देने में अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी किया है।
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