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207 दिन की देरी से दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची की अदालत ने 207 दिन की देरी के बाद आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। न्यायायुक्त एके मिश्रा-1 ने सीजेएम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आरोपी के खिलाफ कुछ धाराओं में ही संज्ञान लिया गया था। अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र की समीक्षा के बाद इसे रिश्तेदारों के बीच विवाद से संबंधित बताया।

207 दिन की देरी से दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज

रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त एके मिश्रा-1 की अदालत ने 207 दिन की देरी से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अदालत ने सीजेएम कोर्ट के 15 सितंबर 2025 के आदेश को बरकरार रखा। मामले में निचली अदालत ने आरोपी जफर उर्फ सिराज के खिलाफ विभिन्न धाराओं में संज्ञान लिया था। वहीं, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तावित अन्य धाराओं में प्रथमदृष्टया मामला नहीं पाया था। पुनरीक्षणकर्ता मो. असरार ने आरोप लगाया था कि मामले में अन्य धाराओं में भी संज्ञान लिया जाना चाहिए था। उसका कहना था कि सभी गवाहों ने उसके आरोपों का समर्थन किया है और आरोपी के खिलाफ देवघर में भी एक मामला लंबित है।

अदालत ने रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद कहा कि मामला रिश्तेदारों के बीच विवाद से संबंधित है। जांच के बाद पुलिस ने इन्हीं चार धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने पाया कि धारा 384 और 385 के लिए आवश्यक पैसे ऐंठने की मंशा और रकम दिए जाने का कोई आधार नहीं है। इसलिए निचली अदालत का अन्य धाराओं में संज्ञान नहीं लेना उचित था। साथ ही 207 दिन की देरी का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया।

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