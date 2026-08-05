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तारीखों पर नहीं पहुंचे वादी और प्रतिवादी, 43 साल पुराना सिविल मुकदमा खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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अदालत ने पिछले 43 वर्षों से चल रहे दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया है। दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण मामला समाप्त कर दिया गया। यह मुकदमा 1983 में दर्ज किया गया था और लंबी अवधि तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने अब मानी कि वादीगण को अपने मामले में रुचि नहीं रह गई।

तारीखों पर नहीं पहुंचे वादी और प्रतिवादी, 43 साल पुराना सिविल मुकदमा खारिज

बांदा। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) आयुषी पाण्डेय की अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ चल रहे 43 साल पुराने एक दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह कदम बार-बार पुकारने के बावजूद वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उठाया। यह मामला राधेश्याम आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से 25 फरवरी 1983 को दर्ज हुआ था। पिछले 43 वर्ष, 5 महीने और 6 दिनों से अदालत में लंबित इस मुकदमे में दोनों पक्ष पिछली कई तारीखों से लगातार गायब चल रहे थे। अदालत ने वादी पक्ष को पैरवी के लिए पूर्व में कई अंतिम अवसर दिए, लेकिन कोई हाजिर नहीं हुआ।

न्यायालय ने मामले की समीक्षा करते हुए माना कि इतनी लंबी अवधि बीतने के बाद अब वादीगण को अपने ही मुकदमे के निस्तारण में कोई रुचि नहीं रह गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की गैर-मौजूदगी को आधार बनाते हुए मुकदमे को खारिज करने का आदेश सुनाया और पत्रावली को हमेशा के लिए रिकॉर्ड रूम भेज दिया।

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