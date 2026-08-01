मोइन कुरैशी मामले में दो माह में जांच पूरी करे सीबीआई : कोर्ट

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। अदालत ने सीबीआई को कथित मीट एक्सपोर्टर मोइन अख्तर कुरैशी व दूसरे आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन मामले से जुड़े तय अपराध की जांच दो महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब देखा कि जांच में पहले ही देरी हो चुकी है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में सीबीआई ने जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों व डिजिटल रिकॉर्ड्स की बड़ी संख्या का हवाला देते हुए जांच पूरी करने के लिए तीन से चार महीने का समय मांगा। जांच एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि एक आरोपी सतीश बाबू सना से जुड़े एक सीमित मुद्दे पर कार्यवाही दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।