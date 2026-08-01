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मोइन कुरैशी मामले में दो माह में जांच पूरी करे सीबीआई : कोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की अदालत ने सीबीआई को मीट एक्सपोर्टर मोइन अख्तर कुरैशी के खिलाफ ईडी के धनशोधन मामले की जांच दो महीने में पूरी करने का आदेश दिया है। सीबीआई ने जांच के लिए तीन से चार महीने का समय मांगा था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने 29 अगस्त तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया।

मोइन कुरैशी मामले में दो माह में जांच पूरी करे सीबीआई : कोर्ट

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। अदालत ने सीबीआई को कथित मीट एक्सपोर्टर मोइन अख्तर कुरैशी व दूसरे आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन मामले से जुड़े तय अपराध की जांच दो महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब देखा कि जांच में पहले ही देरी हो चुकी है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में सीबीआई ने जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों व डिजिटल रिकॉर्ड्स की बड़ी संख्या का हवाला देते हुए जांच पूरी करने के लिए तीन से चार महीने का समय मांगा। जांच एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि एक आरोपी सतीश बाबू सना से जुड़े एक सीमित मुद्दे पर कार्यवाही दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

जांच एजेंसी द्वारा मांगी गई लम्बे समय को खारिज करते हुए अदालत ने सीबीआई को सतीश बाबू सना को छोड़कर सभी आरोपियों के खिलाफ दो महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।अदालत ने आगे निर्देश दिया कि सना के खिलाफ जांच भी जहां तक ​​हो सके उसी समयसीमा में पूरी कर ली जानी चाहिए। अदालत ने सीबीआई को 29 अगस्त तक जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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