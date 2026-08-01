जेल में बंद हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज
बागपत में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सिनौली गांव निवासी युवक की हत्या के मामले में आरोपी मंजीत की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पीड़ित के भाई ने 12 अप्रैल को लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सिनौली गांव निवासी युवक की हत्या के मामले में आरोपी मंजीत उर्फ गौरव की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सिनौली गांव निवासी नुकुल ने 12 अप्रैल को छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। नुकुल ने बताया था कि उसका भाई मुकुल 12 अप्रैल को लापता हो गया था। उसके घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने तलाश शुरू की थी। इस दौरान गांव के ही युवक ने उसके भाई को मंजीत और एक अन्य युवक के साथ स्कूटी पर बैठकर जाते हुए देखे जाने की बात बताई।
जिसके बाद मंजीत ने मुकुल को बड़ौत में छोड़ने की बात बताई। जिसके बाद परिजनों ने मंजीत और उसके साथी पर मुकुल की हत्या कर शव खेत में छिपाने का शक जताया। पुलिस ने आरोपी मंजीत उर्फ गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में एक नाबालिग आरोपी भी पकड़ा गया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद आरोपी मंजीत ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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