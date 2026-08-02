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आरोपी फरीद अंसारी की जमानत अर्जी खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अदालत ने आरोपी फरीद अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह मामला सोनारायठाढ़ी थाना कांड संख्या 43/2026 से संबंधित है।

आरोपी फरीद अंसारी की जमानत अर्जी खारिज

देवघर प्रतिनिधि। देवघर की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की एक अदालत द्वारा सोनारायठाढ़ी थाना कांड संख्या 43/2026 के मामले में आरोपी फरीद अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।

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