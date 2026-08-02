आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बेल नहीं
वाराणसी में जिला जज संजीव शुक्ल ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी शैलेंद्र कुमार उर्फ मुनीब की जमानत अर्जी खारिज कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक, एक युवती को काम दिलाने के बहाने लेकर गया था। उसके बेटे से शादी की इच्छा को लेकर विवाद के बाद युवती ने आत्महत्या कर ली।
वाराणसी। जिला जज संजीव शुक्ल की कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी शैलेंद्र कुमार उर्फ मुनीब की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट में शनिवार को अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी मुनीब सिंह चौहान और अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने पैरवी की। बता दें कि सिंधौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोप लगाया गया कि कुलदीप वादी की पुत्री को काम दिलाने के नाम पर महाराष्ट्र ले गया था। इस बीच, 11 जुलाई वह घर लौटी। बताया कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वह उससे ही शादी करेगी। एक दिन बाद कुलदीप के पिता शैलेंद्र कुमार उर्फ मुनीब ने उससे कहा कि वह किसी हाल में उसके बेटे से उसकी शादी नहीं होगी।
इससे क्षुब्ध होकर उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।
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