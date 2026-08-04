नवजात बच्चों का सौदा घोर अभिशाप : कोर्ट
साकेत जिला अदालत ने अंतरराज्यीय शिशु तस्करी मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने नवजात बच्चों की तस्करी को घोर अभिशाप बताते हुए इसके खिलाफ चिंता जताई। यह मामला एक अविवाहित दुष्कर्म पीड़िता की नवजात बच्ची की कथित तस्करी से जुड़ा है, जिसमें आरोपी ने बच्ची को अवैध रूप से बेचने का प्रयास किया।
-शिशु तस्करी मामले में आरोपी को जमानत से इनकार करते हुए अदालत की टिप्पणी नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने अंतरराज्यीय शिशु तस्करी गिरोह से जुड़े आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि नवजात बच्चों की तस्करी घोर अभिशाप है, जो सभ्य समाज की नैतिक चेतना पर सीधा प्रहार करती है।
अदालत की चिंता
अदालत ने कहा कि बच्चों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा को किसी भी कीमत पर बाजार का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरवारिंदर सिंह जग्गी की अदालत सोमवार को आरोपी राज कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह मामला एक अविवाहित दुष्कर्म पीड़िता से जन्मी नवजात बच्ची की कथित तस्करी से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि बाल तस्करी समाज के सबसे कमजोर वर्ग पर हमला है और इस पर गहरी चिंता जताई जानी चाहिए।
मामले का विवरण
यह मामला तब सामने आया जब महिला एवं बाल विशेष पुलिस इकाई से सूचना मिली कि नवंबर 2023 में सफदरजंग अस्पताल में एक 18 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की जन्मी बच्ची को अवैध रूप से गोद दिलाने और तस्करी का प्रयास किया गया। आरोप है कि अस्पताल की हाउसकीपिंग कर्मचारी ने पीड़िता के परिवार को पैसे के बदले बच्ची देने के लिए राजी किया, जिसके बाद पीड़िता के मामा के खाते में यूपीआई के जरिए 50 हजार रुपये डाले गए।
कई बार बेची गई बच्ची
जांच में सामने आया कि नवजात बच्ची को कई आरोपियों के जरिए आगे बढ़ाया गया और अंततः वह राज कुमार व उसकी पत्नी सुनीता उर्फ सोनिया तक पहुंची। आरोप है कि दोनों ने बच्ची को एक दिन तक अपने पास रखने के बाद 1.65 लाख रुपये में दूसरे आरोपी को बेच दिया, जिसने आगे उसे 1.75 लाख रुपये में बेच दिया। पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह से जुड़ी दो अन्य नवजात बच्चियों को इस साल फरवरी में मुंबई से बरामद किया गया, जबकि एक बच्ची की बीमारी से मौत हो चुकी है। शिकायतकर्ता की नवजात बेटी अब तक बरामद नहीं हो सकी है। अदालत ने यह भी नोट किया कि तीन सह-आरोपी फिलहाल फरार हैं और उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित किया जा चुका है। ऐसे में इस स्तर पर जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है.
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंNikhil Pathak
शॉर्ट बायो: निखिल पाठक एक प्रतिबद्ध और तथ्यपरक पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट मीडिया में 6.5 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में कार्यालय संवाददाता के रूप में कोर्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और स्पोर्ट्स बीट कवर कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग का फोकस न्याय, जवाबदेही और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रहता है।
परिचय
निखिल पाठक नई दिल्ली में आधारित एक सक्रिय पत्रकार हैं, जो न्यायपालिका, पर्यावरणीय नियमन और खेल जगत से जुड़े विषयों पर गहन और संतुलित रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने 1984 सिख विरोधी दंगा मामलों के कोर्ट ट्रायल व सजा पर फैसले, जमीन के बदले नौकरी घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और अदालतों के आंकड़ों पर आधारित कई प्रमुख खबरों की कवरेज की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशयों के संरक्षण और पर्यावरणीय जवाबदेही से जुड़े मामलों पर भी उनकी विस्तृत रिपोर्टिंग रही है।
करियर का सफर
निखिल पाठक ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2019 में अमर उजाला के साथ की। अमर उजाला की चंडीगढ़ यूनिट में वह डेस्क पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने खबरों के संपादन, पेज मेकिंग और डेस्क से जुड़े अन्य कार्यों की गहन समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2022 में उन्होंने दैनिक जागरण में बतौर संवाददाता कार्यभार संभाला। दैनिक जागरण के पूर्वी दिल्ली कार्यालय में रहते हुए उन्होंने डीडीए, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूए और धर्म-कर्म जैसी बीटों पर काम किया। इस दौरान उन्होंने जमीनी मुद्दों, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कई रोचक और प्रभावी समाचार लिखे।फरवरी 2025 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ जॉइन किया। एचटी मीडिया के साथ उनका एक वर्ष का अनुभव है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
निखिल ने एमए (जर्नलिज्म) तथा बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीजेएमसी) की पढ़ाई की है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और फील्ड अनुभव का संयोजन उन्हें कानूनी, पर्यावरणीय और खेल विषयों को तथ्यात्मक व सरल भाषा में प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
रिपोर्टिंग विजन
निखिल का मानना है कि कोर्ट और एनजीटी से जुड़े फैसले केवल कानूनी दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे सीधे समाज, शासन और आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी और पर्यावरणीय मुद्दों को पाठकों के लिए सरल, सटीक और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करना है।
विशेषज्ञता
कोर्ट रिपोर्टिंग (ट्रायल, सजा, महत्वपूर्ण आदेश)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)— प्रदूषण, भूजल दोहन, जलाशय संरक्षण
आंकड़ों पर आधारित न्यायिक रिपोर्टिंग
स्पोर्ट्स कवरेज
व्यक्तिगत रुचियां
संगीत, लेखन और बैडमिंटन