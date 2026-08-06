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महिला से मारपीट व छेड़छाड़ में तीन लोगों की अग्रिम जमानत रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र में एक महिला के साथ घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। कोर्ट ने पति और उसके परिजनों की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति और अन्य ने उसके घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ की और नकदी और अंगूठी चोरी कर ली।

महिला से मारपीट व छेड़छाड़ में तीन लोगों की अग्रिम जमानत रद्द

​अलीगढ़। सिविल लाइन क्षेत्र में घर में घुसकर महिला से मारपीट व छेड़छाड़ के मामले में एडीजे द्वितीय तोष कुमार शर्मा की अदालत ने तीन लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द की है। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि सिविल लाइन क्षेत्र के एक इलाका निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि पति व परिजनों से विवाद के चलते महिला उनसे अलग रहती है। 30 नवंबर 2024 को शाम करीब साढ़े चार बजे वह बाजार से लौटी तो देखा कि पति अजीम, उसके परिजन गेट का ग्राइंडर काटकर जबरन घर में घुसे और मारपीट व छेड़छाड़ की।

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आरोप था कि नकदी व अंगूठी चोरी कर ली। मामले में महिला के पति अनस हुसैन, इलियास व मो. इरशाद ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली थी, जो रद्द की गई।

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