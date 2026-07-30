पत्नी की हत्या के आरोपी पति को जमानत नहीं
रांची में तमाड़ के गुंटी गांव में सुखलाल मुंडा को पत्नी हत्या के आरोप में जेल में राहत नहीं मिली। अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। 2 जनवरी 2025 को, आरोपी नशे में घर लौटा और पत्नी सुनीता मुंडा के साथ विवाद में उसकी हत्या कर दी।
रांची। तमाड़ के गुंटी गांव में पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद सुखलाल मुंडा को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। घटना 2 जनवरी 2025 की है। आरोपी देर रात मेला देखकर शराब के नशे में घर लौटा था। इसी दौरान पत्नी सुनीता मुंडा से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में उसने लाठी-डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या कर दी।
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