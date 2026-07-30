Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पत्नी की हत्या के आरोपी पति को जमानत नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

रांची में तमाड़ के गुंटी गांव में सुखलाल मुंडा को पत्नी हत्या के आरोप में जेल में राहत नहीं मिली। अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। 2 जनवरी 2025 को, आरोपी नशे में घर लौटा और पत्नी सुनीता मुंडा के साथ विवाद में उसकी हत्या कर दी।

पत्नी की हत्या के आरोपी पति को जमानत नहीं

रांची। तमाड़ के गुंटी गांव में पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद सुखलाल मुंडा को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। घटना 2 जनवरी 2025 की है। आरोपी देर रात मेला देखकर शराब के नशे में घर लौटा था। इसी दौरान पत्नी सुनीता मुंडा से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में उसने लाठी-डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या कर दी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Crime News Ranchi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।