विवाहिता से दुष्कर्म में जमानत अर्जी खारिज की
बरेली में एक विवाहिता से दुष्कर्म करने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोप में बलवीर सिंह यादव की जमानत खारिज कर दी गई। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि विवाहिता ने भोजीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी को 25 जुलाई 2026 को जेल भेजा गया था।
बरेली। विवाहिता से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के मामले में अपर जिला जज दशम राघवेंद्र मणि की कोर्ट में आरोपी बलवीर सिंह यादव उर्फ पिंटू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना भोजीपुरा में विवाहिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि बिलवा निवासी बलवीर सिंह यादव उर्फ पिंटू उसके पति का दोस्त था। इसकारण वह उसके घर आता था। बलवीर यादव ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर मोबाइल से वीडियो बना दी। वीडियो वायरल करने की धमकी से बलवीर यादव उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। भोजीपुरा पुलिस में विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपी बलवीर सिंह यादव को 25 जुलाई 2026 को जेल भेजा था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें