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छह वर्षीय बच्चे की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने छह वर्षीय बच्चे अंगद सिंह की हत्या के मामले में आरोपी की जमानत खारिज कर दी। इसके अलावा, नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई। यह घटना फरवरी 2021 में हुई थी।

छह वर्षीय बच्चे की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने छह वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी अर्पित पाराशर निवासी भूम्मा रोड, किथोड़ा मीरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सरकारी अधिवक्ता वैभव कुमार के अनुसार, वादिनी बलजिंद्र कौर पत्नी स्वर्गीय अवतार सिंह ने थाना बहसूमा मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी पुत्रवधू गुरमीत कौर अपने छह वर्षीय पुत्र अंगद सिंह के साथ फिरोजपुर में किराये के मकान में रहती है। 16 जून को अंगद सिंह घर के बाहर गली में खेल रहा था। तभी उसकी चीख सुनकर परिजन बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि अर्पित जो पहले से उनके घर आता-जाता था, बालक को कार में बैठाकर ले गया。

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आरोप

आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने अंगद सिंह की हत्या कर दी। जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सरकारी अधिवक्ता वैभव कुमार ने जमानत का कड़ा विरोध किया।

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छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की कैद

मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश अधिनियम मेरठ मोहम्मद बाबर खान ने नाबालिक से छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी अमान पुत्र मोहम्मद राशिद निवासी थाना क्षेत्र कोतवाली मेरठ को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी पर नौ हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

सरकारी वकील नरेंद्र चौहान एवं सतीश कुमार बालियान द्वारा बताया कि वादी ने थाना कोतवाली मेरठ में दिनांक 13 फरवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसके मोहल्ले के रहने वाले आरोपी मोहम्मद अमान ने उसकी बेटी को स्कूल जाते समय अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ करता था। मना करने पर तेजाब डालने की धमकी देता था। घटना के दिन 13 फरवरी 2021 को आरोपी वादी के घर पर बेटी को छेड़छाड़ करते हुए घुसा और तेजाब से हमला करने की कोशिश की। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। न्यायालय में अपने केस को साबित करते हुए सरकारी वकील ने 12 गवाह पेश किए। न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध सबूत के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया।

सामान्य प्रश्न

अर्पित पाराशर की जमानत क्यों खारिज की गई?
अर्पित पाराशर की जमानत छेड़छाड़ और हत्या के आरोपों के चलते खारिज की गई।
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