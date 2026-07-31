साइबर ठगी के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
एडीजे रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने साइबर ठगी के आरोपी रवि कुमार और मुकेश कुमार वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपियों के बैंक अकाउंट में लाखों रुपये जमा हुए हैं, जबकि विभिन्न राज्यों में पीड़ितों ने मुकदमा दर्ज कराया है।
एडीजे रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने कंधई के अमसौना गांव में रहने वाले साइबर ठगी के आरोपी रवि कुमार, पट्टी के रामपुर खागल में रहने वाले मुकेश कुमार वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करते हुये एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने दलीलों से बताया कि साइबर क्राइम पुलिस के अनुसार, आरोपियों के बैंक अकाउंट में अलग-अलग राज्यों से लाखों रुपये जमा कराये गये। अलग-अलग राज्यों में पीड़ितों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें