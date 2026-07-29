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ट्रकों मालिकों से रंगदारी वसूलने के आरोपी इंस्पेक्टर समेत दो की जमानत खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा में विशेष न्यायालय ने ट्रकों के फर्जी चालान करने और रंगदारी वसूलने के मामले में इंस्पेक्टर राकेश कुमार सरोज और राजू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोप है कि पुलिस ने सही कागजात होते हुए भी रंगदारी मांगकर झूठे चालान काटे। मामले में पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार भी शामिल हैं।

ट्रकों मालिकों से रंगदारी वसूलने के आरोपी इंस्पेक्टर समेत दो की जमानत खारिज

बांदा। विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रपाल-द्वितीय की अदालत ने ट्रकों का फर्जी चालान करने की धमकी देकर जबरन वसूली और रिश्वत लेने के मामले के आरोपी इंस्पेक्टर राकेश कुमार सरोज और राजू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वर्ष 2020 में पी.पी पाण्डेय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर नितीश पाण्डेय ने जनपद महोबा के थाना कोतवाली नगर में रंगदारी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर गिट्टी ढोने वाले उनके ट्रकों के सभी कागजात सही होने के बावजूद पुलिस कर्मियों द्वारा गाड़ियां रोककर अवैध रूप से रुपयों की मांग की जाती है।

पैसे न देने पर फर्जी चालान और गाड़ियां सीज करने की धमकी दी जाती है।तत्कालीन कप्तान (बर्खास्त एसपी मणिलाल पाटीदार) ने कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अमित तिवारी को फोन करवाकर अपने आवास पर बुलवाया था। वहां सीधे तौर पर कहा गया कि यदि गाड़ियों का चालान और एफआईआर से बचना है, तो हर महीने 2 लाख रुपये की रंगदारी देनी होगी। कप्तान की तरफ से यह भी धमकी दी गई कि यदि महीना नहीं मिला तो कागजात सही होने और अंडरलोड गाड़ी होने के बावजूद फर्जी चालान काटने के लिए पुलिस के पास बहुत रास्ते हैं। बात न मानने पर कंपनी के पांच ट्रकों का चालान कर चालकों को जेल भेज दिया गया था। वर्तमान में साइबर सेल थाना एटा के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सरोज और सह-आरोपी राजू सिंह की ओर से उनके वकीलों ने दलील दी कि वे पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। सरकारी वकील ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि लोक सेवकों ने पद का दुरुपयोग कर ₹2,00,000 की रिश्वत और रंगदारी वसूली है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कहा कि आरोपियों ने लोक सेवक के पद पर रहते हुए कानून की आड़ में इस गंभीर वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले के मुख्य सह-आरोपी (तत्कालीन एसपी) मणिलाल पाटीदार की नियमित और अग्रिम जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है और इन आरोपियों की भूमिका भी उनके ही समान है। कोर्ट ने अपराध को अत्यंत गंभीर प्रकृति का मानते हुए दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है।

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