विनीत हत्याकांड के आरोपियों की जमानत खारिज
गाजीपुर में होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय की हत्या के मामले में आरोपी शिवम दूबे और सौरभ तिवारी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जांच में दोनों आरोपियों की संलिप्तता पाई गई है और सबूतों के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।
गाजीपुर। होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय हत्याकाण्ड में आरोपी शिवम दूबे और सौरभ तिवारी की ओर से एडीजे शक्ति सिंह की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत खारिज कर दिया। इस मामले में अन्य अभियुक्तों की भी जमानत कोर्ट खारिज कर चुका है। बता दें कि 29 मई की रात को होटल बिन्दु के मालिक आलोक राय के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया हैं जिनमें शिवम दूबे और सौरभ तिवारी भी शामिल हैं। इन दोनों की ओर से एडीजे शक्ति सिंह की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि विवेचना के दौरान इन दोनों अभियुक्तों की मामले में संलिप्तता पायी गयी है। सीडीआर में अंकित टावर लोकेशन के परीक्षण से घटना के समय, उसके पूर्व अभियुक्त के मोबाइल नम्बर को घटनास्थल पर सक्रिय होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।
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