Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विनीत हत्याकांड के आरोपियों की जमानत खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
Follow us on Google News
share

गाजीपुर में होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय की हत्या के मामले में आरोपी शिवम दूबे और सौरभ तिवारी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जांच में दोनों आरोपियों की संलिप्तता पाई गई है और सबूतों के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।

विनीत हत्याकांड के आरोपियों की जमानत खारिज

गाजीपुर। होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय हत्याकाण्ड में आरोपी शिवम दूबे और सौरभ तिवारी की ओर से एडीजे शक्ति सिंह की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत खारिज कर दिया। इस मामले में अन्य अभियुक्तों की भी जमानत कोर्ट खारिज कर चुका है। बता दें कि 29 मई की रात को होटल बिन्दु के मालिक आलोक राय के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया हैं जिनमें शिवम दूबे और सौरभ तिवारी भी शामिल हैं। इन दोनों की ओर से एडीजे शक्ति सिंह की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई।

कोर्ट ने आदेश में कहा कि विवेचना के दौरान इन दोनों अभियुक्तों की मामले में संलिप्तता पायी गयी है। सीडीआर में अंकित टावर लोकेशन के परीक्षण से घटना के समय, उसके पूर्व अभियुक्त के मोबाइल नम्बर को घटनास्थल पर सक्रिय होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghazipur Murder Case Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।