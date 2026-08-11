ज्ञानवापीः शृंगार गौरी वाद में सुनवाई 7 को होगी
वाराणसी के जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट में ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी के दर्शन-पूजन की अनुमति और अन्य मामलों की सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। महिलाओं द्वारा विग्रहों के पूजा-पाठ के लिए दाखिल वाद में सुनवाई इसलिए विलंबित हो रही है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्रभावी है।
वाराणसी। जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट में मंगलवार को ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की इजाजत देने और किरन सिंह की ओर से बंद तहखानों का एएसआइ सर्वे की मांग समेत अन्य मुकदमों में सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी। वाद में पक्षकार बनाने के लिए जयप्रकाश रामचंद्र राजभर ने अपने प्रार्थना पत्र पर बल न देने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि शृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों के पूजा-पाठ के लिए राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की ओर से वाद दाखिल है। सर्वोच्च न्यायालय के 12 दिसंबर 2024 को पारित आदेश के दृष्टिगत सभी मामलों की सुनवाई कई तिथियों से नहीं हो पा रही है।
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