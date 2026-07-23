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औरैया में कमलेश पाठक की नहीं हो सकी पेशी, रिमांड कार्यवाही के लिए 30 जुलाई की नई तारीख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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औरैया में चर्चित दोहरे हत्याकांड में जेल में निरुद्ध पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला रिमांड कार्यवाही में पुलिस बल की कमी के कारण स्थगित कर दिया गया। अब अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। उनके खिलाफ इटावा निवासी मेडिकल कर्मचारी ने केस दर्ज कराया है।

औरैया में कमलेश पाठक की नहीं हो सकी पेशी, रिमांड कार्यवाही के लिए 30 जुलाई की नई तारीख

औरैया, संवाददाता। शहर के चर्चित दोहरे हत्याकांड में जेल में निरुद्ध पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी, छलकपट और जालसाजी के मामले में गुरुवार को होने वाली रिमांड कार्यवाही टल गई। जेल से पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध न होने की सूचना मिलने के कारण उनकी अदालत में पेशी नहीं हो सकी। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक के विरुद्ध इटावा निवासी चिकित्सा विभाग के एक कर्मी की ओर से सदर कोतवाली में धोखाधड़ी, छलकपट और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में उन्हें निरुद्ध करने के लिए रिमांड कार्यवाही की जा रही है।

एसीजेएम कोर्ट में गुरुवार को इस संबंध में सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन जेल प्रशासन की ओर से पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध न होने की जानकारी दिए जाने के कारण कमलेश पाठक को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। इसके चलते अदालत ने रिमांड कार्यवाही की सुनवाई 30 जुलाई तक स्थगित कर दी। अभियोजन पक्ष रिमांड कार्यवाही पूरी कराने के प्रयास में जुटा है, लेकिन विभिन्न कारणों से वी वारंट की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है।

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