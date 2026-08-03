चेक बाउंस मामले में महिला को एक वर्ष की सजा
ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। विशेष न्यायालय ने (धारा-138 एनआई एक्ट) चेक बाउंस के मामले में महिला
ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। विशेष न्यायालय ने (धारा-138 एनआई एक्ट) चेक बाउंस के मामले में महिला को दोषी ठहराया। अदालत ने उसको एक वर्ष के साधारण कारावास की सुनाई। साथ ही, 80.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले के अनुसार परिवादी सोनू नागर (आराध्य बिल्डकॉन) ने वर्ष 2021 में अपनी एक रिश्तेदार सरला को जमीन खरीदने के लिए 62.92 लाख रुपये उधार दिए थे। रिश्तेदार होने के कारण उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के यह राशि दे दी। चार महीने बाद जब रुपये वापस मांगे गए, तो आरोपी महिला ने पांच मार्च 2022 को केनरा बैंक का 62.92 लाख रुपये का चेक दिया, जो सात मार्च को अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हो गया।
इसके बाद परिवादी ने कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी ने न तो रुपये लौटाए और न ही जवाब दिया। इसके चलते 20 अप्रैल 2022 को अदालत में परिवाद दायर किया गया। कोर्ट ने 65 वर्षीय गृहिणी होने की दलील को खारिज करते हुए कहा कि आरोप पूरी तरह साबित होता है। आरोपी को एक वर्ष की सजा के साथ 80.50 लाख रुपये अर्थदंड दिया गया, जिसमें से 80 लाख परिवादी को और 50 हजार राज्य कोष में जमा कराने होंगे। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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