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बेनीपुर:असफल हत्या के आरोप में अदालत ने दोषी माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि गुप्ता की अदालत ने असफल हत्या के आरोप में दो लोगों को दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मिथिलेश राय पर जानलेवा हमला करने वाले श्याम बाबू राय और भूषण राय को अदालत ने 11 अगस्त को दोषी ठहराया। सजा की सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित की गई है।

बेनीपुर:असफल हत्या के आरोप में अदालत ने दोषी माना

विजय कुमार राय,बेनीपुर। असफल हत्या के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ऋषि गुप्ता की अदालत में मंगलवार को दो लोगों को दोषी करार दिया तथा सजा के बिंदु पर 22 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पूनम चौधरी ने बहस किया। एपीपी श्रीमती चौधरी ने बताया कि देवका टोल जयंतीपुर के मिथिलेश राय के पर गांव के ही श्याम बाबू राय, भूषण राय ने जानलेवा हमला किया था। बहेड़ा थाना कांड संख्या 75/2021 तथा सत्रवाद संख्या 250/21 में अदालत में सुनवाई कर 11 अगस्त को दोषी करार दिया तथा न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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