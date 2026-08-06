फरौती के लिए अपहरण कर हत्या के मामले में एक बदमाश दोषी करार

मुजफ्फरनगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने 27 साल पुराने फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या के मामले में एक बदमाश को दोषी करार दिया है। बदमाश ने अपने साथियों के साथ दो युवकों का अपहरण किया था। बाद में एक युवक को रुपये लाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसके पिता को बंधक बनाकर रखा। जिसकी बाद में बदमाशों ने हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया था। सजा के प्रश्न पर 12 अगस्त की तिथि सुनवाई के लिए नियत की है。

मामले का विवरण

एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि छपार के गांव तेजलहेड़ा निवासी मोहम्मद आबाद ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 9 दिसंबर 1999 को वह और उसका चचेरा भाई हारुन, मुकर्रम ट्रैक्टर-ट्राली में पॉपुलर लादकर यमुनानगर बेचने जा रहे थे। रात्रि में लगभग आठ बजे गांव के पास रजवाहा पर तीन बदमाशों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली रुकवाकर हारुन व मुकर्रम का तमंचों के बल पर अपहरण कर लिया। आबाद ने गांव में अपहरण की सूचना दी थी। दो दिन बाद मुकर्रम बदमाशों को चकमा देकर वापस आ गया तो उसने बताया कि हारुन बदमाशों के कब्जे में है। कुछ दिन बाद हारुन के पिता सालिम के पास बदमाशों ने चिट्टी भेजकर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगते हुए रुपये पतरी थाना क्षेत्र के लाट गांव के जंगल में मंगाए थे। 19 जनवरी 2000 को हारुन के पिता सालिम, इल्माश, मुस्ताक ट्रैक्टर लेकर लाट के जंगल में गए थे। जहां बदमाशों ने हारुन को रुपयों का इंतजाम करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसके पिता सालिम को बंधक बना लिया था। बदमाशों ने 25 जनवरी 2000 को सालिम की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया था। छपार पुलिस ने विवेचना के बाद बदमाश शाहनवाज निवासी गांव धना, छपार को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।