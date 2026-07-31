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किशोरी से छेड़खानी में तीन वर्ष की कैद व जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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0 घर में घुसकर किशोरी के साथ की थी छेड़खानी 0 ग्रामीणों ने दबोचकर किया था पुलिस के हवाले हमीरपुर, संवाददाता। नौ वर्ष पूर्व घर में घुसे युवक ने सोलह वर्

किशोरी से छेड़खानी में तीन वर्ष की कैद व जुर्माना

नौ वर्ष पूर्व घर में घुसे युवक ने सोलह वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी की थी। पीड़िता के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व छह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी ने थाने में तहरीर देकर बताया किं 30 मार्च 2017 की सुबह उसकी सोलह वर्षीय पुत्री नवरात्र का व्रत थी जो पूजा पाठ के बाद सुबह 8 बजे पूजा का जल कमरों में छिड़कते हुए पीछे के कमरे में पहुंची तो वहां छिपा कस्बा कुरारा निवासी जितेंद्र दीक्षित पुत्र अशोक दीक्षित ने उसकी पुत्री को दबोचकर छेड़खानी करने लगा।

पुत्री के शोर मचाने पर वह दौड़कर कमरे में पहुंचा तो आरोपी ने तमंचा निकाल तान दिया। जिससे वह पीछे हटा तो दीवाल फांदकर भाग निकला। जिसे गांव के लोगों ने दबोच लिया। इसके बाद पुलिस बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने छेड़खानी व 8 पॉक्सो का मुकदमा दर्ज किया।मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 6 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

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