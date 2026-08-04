31 साल पुराने मामले में दोषी को सजा
उन्नाव की पुरवा न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने 31 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में कल्लू सिंह को दोषी ठहराया। मामले की शुरुआत 1995 में मौरावां थाना में हुई थी। अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
उन्नाव। पुरवा न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएम) की अदालत ने आर्म्स एक्ट के 31 साल पुराने मामले में आरोपित कल्लू सिंह निवासी अहेसा थाना मौरावां को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपित को जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। यह मामला साल 1995 में मौरावां थाना में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ था।
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