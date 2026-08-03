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दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या में पति दोषी करार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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नशीली सूई और दवाईयों का ओवर डोज देने का था आरोप पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार की भी की गई थी शिकायत दहेज में 05 लाख नकद मांगी गई, नहीं देने पर शारीरिक और मानसिक रूप से करता था प्रताड़ित

दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या में पति दोषी करार

महुआ थाने के शंकरपुर गांव में तीन साल पूर्व दहेज के लिए हुई नवविवाहिता की हत्या मामले में अदालत ने पति को दोषी करार दिया है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तिवारी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पति को हत्या का दोषी माना है। यह जानकारी जिला लोक अभियोजक श्याम बाबू राय ने सोमवार को मीडियाकर्मियों को दी।

मामले की पृष्ठभूमि

उन्होंने बताया कि कि राजापाकर थाना अंतर्गत ग्राम अलीपुर गनवीरा की निशा कुमारी की शादी नवीनानंद कुमार उर्फ धनगत कुमार निवासी ग्राम शंकरपुर थाना महुआ के साथ वर्ष 2019 में हुई थी। शादी के समय निशा कुमारी के मायके वाले अपनी क्षमता अनुसार उपहार निशा कुमारी एवं उसके ससुराल वालों को दिए थे। इसके बावजूद निशा कुमारी शादी के बाद विदा होकर जब ससुराल गई तो उसके ससुराल वाले दहेज में एक बाइक एवं 5 लाख रुपया नगद की मांग करने लगे और निशा कुमारी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।

हत्या का तरीका

लोक अभियोजक ने बताया कि निशा कुमारी के पति पर जबरदस्ती अप्राकृतिक यौनाचार का भी आरोप था। कुछ दिनों बाद निशा कुमारी का पति कंपाउंडर को बुलाकर जबरदस्ती निशा कुमारी को सुई दिलवाने तथा टैबलेट खिलाने लगा। ताकि धीरे-धीरे निशा कुमारी की मौत हो जाए। जब नौ सुई दी जा चुकी थी और 7 टैबलेट निशा को खिला दिया गया तब निशा की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसका पति उसे इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में एडमिट कराकर फरार हो गया। मायके वालों को जानकारी मिलने पर सदर अस्पताल हाजीपुर वे लोग पहुंचे। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने निशा कुमारी को एनएमसीएच रेफर कर दिया। फिर एनएमसीएच से निशा कुमारी को पटना एम्स ले जाया गया। जहां लगातार 21 दिन इलाज में रहने के बाद निशा की मृत्यु हो गई।

आपराधिक मामला

नवीनानंद कुमार ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अपनी पहली पत्नी की भी हत्या दहेज के लिए कर दी थी। एनएमसीएच में इलाज के दौरान दिनांक 10- 7- 2023 को निशा कुमारी का फर्दबयान दर्ज किया गया था। जिसके आधार पर हाजीपुर महिला थाना कांड संख्या 21/23 धारा 341, 323, 307, 377, 498 (ए ),504, 506, 34 भ.द.वि एवं 3/4 दहेज प्रतिरोध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया। निशा की मृत्यु के बाद कांड में धारा 304 (बी) जोड़ा गया और पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर पहले सास ननद एवं ससुर के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 35/23 दिनांक 30 -11-23 को और फिर पति के लगातार फरार रहने के कारण उसके कोर्ट में उपस्थिति के पश्चात दिनांक 30-4-24 को निशा के पति के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। जिसके आधार पर कांड का संज्ञान लिया गया और वाद संख्या 470/24 एवं 597/24 से कांड की सुनवाई शुरू हुई। सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप का गठन हुआ। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 6 साक्षियों की गवाही कराई गई और फिर दोनों पक्षों की लंबी सुनवाई के पश्चात सोमवार को न्यायालय ने निशा के पति को दहेज हत्या का दोषी पाया। सास, ससुर, ननद को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए दिनांक 13- 8-26 की तिथि निश्चित की गई है। -अमिताभ सिंह

सामान्य प्रश्न

इस मामले में पति को किस चीज का दोषी ठहराया गया है?
पति को हत्या का दोषी ठहराया गया है।
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