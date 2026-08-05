दहेज उत्पीड़न में पति व सास-ससुर को तीन-तीन वर्ष की कैद
महराजगंज में दहेज प्रताड़ना के मामले में अदालत ने महिला के पति और सास-ससुर को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष की कैद और 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपितों के खिलाफ केस जून 2022 में दर्ज हुआ था, जिसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई और सुनवाई में दोषी पाए गए।
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। दहेज प्रताड़ना के एक मामले में अदालत ने महिला के पति एवं सास-ससुर को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं 13-13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।पत्रावली के मुताबिक जून 2022 में महिला थाना में आरोपित दीपक अग्रहरी पुत्र विजय अग्रहरी, विजय अग्रहरी पुत्र लुल्लुर व प्रतिमा पत्नी विजय निवासी धानी बाजार थाना बृजमनगंज के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर विवाहिता के साथ मारपीट, प्रताड़ित करने एवं जान से मारने की धमकी के आरोप में केस दर्ज हुआ था। तत्कालीन विवेचक महिला थाना की एसओ कंचन राय ने विवेचना के बाद नवंबर 2022 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया।
सुनवाई के दौरान पीओ प्रवेन्द्र दिवाकर ने पत्रावली में दर्ज साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आरोपितों के खिलाफ सजा की मांग किया। सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/अपर खंड न्यायालय-1 ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। 13-13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। आपरेशन कन्विक्शन के तहत कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल पप्पू यादव व पैरोकार महिला कांस्टेबल किरन ने अभियोजन विभाग से समन्वय कर अरोपितों को सजा दिलाने में प्रभावी पैरवी की।
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