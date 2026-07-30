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बच्चे को मारने के प्रयास में पिता-पुत्र पर दोष सिद्ध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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बगहा में आठ वर्षीय अंकित की हत्या की कोशिश के मामले में पिता-पुत्र को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। 6 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। आरोपी पहले से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। मामले में तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है।

बच्चे को मारने के प्रयास में पिता-पुत्र पर दोष सिद्ध

बगहा, हमारे संवाददाता। आठ वर्षीय नाबालिग अंकित को जान से मारने की कोशिश के मामले में कोर्ट में पिता-पुत्र पर दोष सिद्ध हो गया है। जिनको आगामी 06 अगस्त को सजा सुनायी जाएगी। वैसे पिता व पुत्र दोनो हत्या के एक मामले में पहले से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इतना ही नहीं इन पर एक अन्य मामला भी कोर्ट में चल रहा है। न्यायलीय सूत्रों की माने तो ये दोनों आदतन अपराधी हैं। दूसरी तरफ इसी मामले में तीन लोगो को साक्ष्य के आभाव मे दोषमुक्त कर दिया गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती ने बताया कि बगहा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने चौतरवा थाना कांड संख्या 100/2016 से जुड़े मारपीट और जानलेवा हमला मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दिया है।

अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए प्रमोद प्रसाद, बिल्लू प्रसाद उर्फ राहुल कुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया गया है। जिनको 6 अगस्त को सजा सुनायी जाएगा जबकि अन्य आरोपी कौशल्या देवी, गुड्डू प्रसाद उर्फ राजकुमार और मुखी देवी उर्फ प्रियंका देवी को साक्ष्य के आभाव में दोष मुक्त किया गया है। वही अपर लोक अभियोजक मन्नु राव ने कहा कि कि उपरोक्त तीनों आरोपियों के दोष मुक्ति के विरुद्ध वेलोग पुन: अपील करेंगे। मामला 7 अप्रैल 2016 का है। अभियोजन के अनुसार, भूमि विवाद को लेकर आरोपितों ने संतोष यादव के घर पहुंचकर हमला किया। इस दौरान लाठी, फरसा और अन्य हथियारों से मारपीट की गई। आरोप है कि फायरिंग भी हुई, जिसमें एक बच्चे को चोट लगी। घटना में अन्य लोगों के भी घायल होने की बात प्राथमिकी में दर्ज की गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। न्यायालय के समक्ष चिकित्सीय साक्ष्य, जख्म प्रतिवेदन, प्राथमिकी, गिरफ्तारी संबंधी दस्तावेज और अन्य अभिलेख भी प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दो आरोपियों प्रमोद प्रसाद, बिल्लू प्रसाद उर्फ राहुल कुमार को दोषी माना है।

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