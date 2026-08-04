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गैरइरादतन जानलेवा हमले के दोषी को सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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लखीमपुर। गैरइरादतन जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास समेत 16000

गैरइरादतन जानलेवा हमले के दोषी को सजा

गैरइरादतन जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास समेत 16000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। प्रभारी डीजीसी प्रभाकर ब्रह्म मिश्र ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के सरैंया गांव के रहने वाले इतवारी का गांव के ही गंगाराम आदि से जगह का विवाद था। 14 जुलाई 2002 की सुबह जिसकी पंचायत होनी थी। लेकिन उससे पहले ही गंगाराम, माधव और अनुरोष ने इतवारी के भाई कुंजबिहारी पर हमला कर दिया। कुंजबिहारी को को बचाने आये लोगों को भी मारा पीटा।

इतवारी ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए वादी और जख्मी समेत कई गवाहों को अदालत में पेश किया। मुकदमे के विचारण के दौरान ही माधव और अनुरोष की मौत हो गयी। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी गंगाराम को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।

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