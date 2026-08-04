करीब आठ वर्ष पुराने चर्चित राकेश हत्याकांड में अदालत ने 16 गवाहों की गवाही और 186 सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया। राकेश कुमार और उनकी पत्नी मंतोष देवी पर 2018 में जानलेवा हमला किया गया था। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

राकेश हत्याकांडः 16 गवाहों और 186 तारीख के बाद आया फैसला

करीब आठ वर्ष पुराने चर्चित राकेश हत्याकांड में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। गवाही देने की रंजिश में हुई इस हत्या के मामले में 16 गवाहों की गवाही और 186 से अधिक सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। मामला 27 सितंबर 2018 का है। राणा नगला निवासी राकेश कुमार अपनी पत्नी मंतोष देवी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में गांव बेरखेड़ा के पास आरोपियों ने उन्हें रोक लिया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना में मंतोष देवी पर भी जानलेवा हमला किया गया, लेकिन वह बच गईं। अभियोजन के अनुसार हत्या का कारण पहले के एक हत्याकांड में राकेश द्वारा गवाही देना था। आरोपियों ने उन्हें कई बार मुकदमे की पैरवी छोड़ने की धमकी भी दी थी。

कई गवाहों की गवाही बनी आधार मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी मंतोष देवी सहित कुल 16 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। इनमें प्रत्यक्षदर्शियों, चिकित्सकों और विवेचना अधिकारियों की गवाही भी शामिल रही। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी रोबिन, पीयूष, चंद्रवीर उर्फ बिट्टू, अक्षय, सोनू, शुभम और जयवीर सिंह को दोषी ठहराया।

अदालत ने दोषियों को सुनाई सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) लोकेश नागर की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

कई गवाहों की गवाही बनी आधार मामले में वादी मंतोष देवी, सुनीता, राजकुमार, विनोद शर्मा, प्रभाकर कुमार, सुनील कुमार, डा. संदीप कुमार, निरीक्षक अरिहंत कुमार सिद्वार्थ, निरीक्षक उदयप्रताप, दरोगा अमरपाल सिंह, दरोगा सुरेन्द्र सिंह, दरोगा सुधीर सिंह, दरोगा राजेन्द्र शर्मा, दरोगा योगेश कुमार, निरीक्षक विरेन्द्र सिंह व प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार मिश्रा विवेचकों ने अदालत में गवाही दी। इन गवाहों के बयान पर अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाया गया।