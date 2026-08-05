लूट के 27 साल पुराने मामले में आरोपी को दो वर्ष की सजा
छिबरामऊ में 1999 में घर में घुसकर लूट करने वाले आरोपी मुन्नालाल को अदालत ने दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उसे दो वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह घटना राधानगर की निवासी अर्चना सिंह द्वारा दर्ज कराई गई थी।
छिबरामऊ, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 1999 में घर में घुसकर तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय, कन्नौज की अदालत ने बुधवार को सुनाया। पुलिस के अनुसार, नगर के मोहल्ला राधानगर निवासी अर्चना सिंह पत्नी राकेश कुमार ने वर्ष 1999 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि आरोपी उनके घर में घुस आया और तमंचा लगाकर सोने की जंजीर तथा 8 हजार रुपये लूटकर फरार हो गया।
इस संबंध में कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 621/1999 धारा 392 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की गई। कन्नौज पुलिस, अभियोजन पक्ष, मॉनिटरिंग सेल तथा कोर्ट पैरोकार के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप न्यायालय ने क्षेत्र के सम्बलपुर गांव निवासी अभियुक्त मुन्नालाल पुत्र रामरतन को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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