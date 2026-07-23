18 साल पुराने सड़क हादसे में ट्रक चालक बरी

बांदा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट- सत्यवीर सिंह की अदालत ने 18 साल पुराने तिंदवारी थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव और बयानों में गंभीर विरोधाभास के चलते आरोपित ट्रक चालक कुलदीप को आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने टिप्पणी कहा कि मुकदमा 18 वर्ष से अधिक पुराना है और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, किसी भी आरोपी को परेशान करने के लिए जानबूझकर देरी करना गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 'शीघ्र न्याय पाना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अभियोजन के अनुसार 29 सितंबर 2008 की रात 12 बजे मोहम्मद रूमी भाइयों अब्दुल हफीज सादी, अब्दुर्रहमान जामी और मां आकुलुन्निशा के साथ एक ट्रक में बैठकर हथौरा मदरसा से घर सुल्तानपुर जा रहे थे।

रास्ते में ट्रक गर्म होने के कारण ड्राइवर ने जसईपुर डिग्री कॉलेज के सामने खड़ा कर दिया। इसी दौरान फतेहपुर की ओर से आ रहे ट्रक चालक ने खड़े ट्रक में गलत साइड से टक्कर मार दी। इस हादसे में वादी की मां आकुलुन्निशा की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि भाई और ड्राइवर घायल हो गए थे। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी ड्राइवर कुलदीप के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने पत्रावली का अध्ययन करने के बाद पाया कि मुख्य गवाहों के बयानों में अंतर है। वादी के भाई अब्दुल रहमान ने कोर्ट में यह स्वीकार कर लिया कि उसने अपनी आंखों से एक्सीडेंट होते नहीं देखा था और वह घटना के समय मौके पर मौजूद ही नहीं था। मामले के विवेचक को कोर्ट में परीक्षित ही नहीं कराया गया और न ही कोई अन्य स्वतंत्र गवाह पेश किया गया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने धारा 258 दंड प्रक्रिया संहिता के सिद्धांतों और सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न नजीरों का हवाला देते हुए आरोपी कुलदीप को सभी दोषों से मुक्त (दोषमुक्त) करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि कुलदीप जमानत पर है, इसलिए उसके निजी बंधपत्र और जमानत पत्र निरस्त किए जाते हैं।