पुलिस ने जिसे चोर बताकर भेजा जेल, अदालत ने किया बरी

मड़ियांव पुलिस ने 11 साल पहले चोरी के आरोप में जिन चार चोरों को जेल भेजा था अपर सत्र न्यायाधीश रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने उन्हें बरी कर दिया। तत्कालीन इंस्पेक्टर और दरोगा ने आरोपियों के पास से तमंचा और माल बरामदगी दिखाकर चोर तो बता दिया पर फर्द में उनके हस्ताक्षर तक नहीं कराए थे। कोर्ट ने इंस्पेक्टर और जांच करने वाले दरोगा की विवेचना को सतही बताया। दोनों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश देकर तीन माह में आख्या मांगी है। उसकी एक प्रति पुलिस आयुक्त, डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को भेजी है। मंडियांव पुलिस ने जनपद सीतापुर एवं बाराबंकी निवासी सुरेश वर्मा, फूलचंद्र, कल्लू तथा राममिलन को चोर बताते हुए 25 मई 2025 को जेल भेजा था।

पुलिस ने सुरेश वर्मा के पास से तमंचा 315 बोर एवं कारतूस बरामदगी दिखाई। अन्य सभी आरोपियों के संयुक्त कब्जे से चोरी का माल बरामद होने का दावा किया था। अदालत ने कहा है कि बरामद चोरी का माल एवं तमंचे के बाबत पुलिस द्वारा जो फर्द (लिखापढ़ी) बनाई गई है उसमें किसी भी अभियुक्त की हस्ताक्षर नहीं है। अदालत ने निर्णय में कहा है कि गिरफ्तारी मेमो पर थाने की मोहर नहीं लगी है और नहीं इस बाबत कोई स्पष्टीकरण दिया है। अभियोजन चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति पर भी जिलाधिकारी की मोहर नहीं लगी है। पुलिस ने जो आरोप पत्र अदालत में भेजा है उस पर ना तो थाने की मोहर लगी हुई है। बरामद माल को विवेचक द्वारा देखे जाने का कथन किया है। इंस्पेक्टर और विवेचक दरोगा के विरुद्ध कठोर टिप्पणी की। टिप्पणी में कहा कि पत्रावली पर आरोपियों के जुर्म स्वीकारोक्ति बयान के अलावा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। कानूनन पुलिस अभिरक्षा में लिया गया जुर्म स्वीकारोक्ति का बयान आरोपी के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता। इसके अलावा बरामद माल को वादी मुकदमा अथवा उसके दामाद से न शिनाख्त कराई गई और न ही समान का मिलान कराया गया। चोरी किया गया सामान बिरजीस कमर सिद्दीकी के यहां 16 मई को चोरी किया गया था। अदालत ने आरोपी सुरेश वर्मा, फूलचंद्र, कल्लू और राम मिलन को बरी कर दिया।