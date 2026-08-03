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सांसद के कोर्ट से बरी होने पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया। इस फैसले के बाद उनके समर्थकों ने मिठाई बांटे और आतिशबाजी की। समर्थकों ने इसे सभी की जीत कहा और न्यायपालिका पर विश्वास जताया। सांसद प्रतिनिधि सुनील सिंह ने इसे महापर्व जैसा दिन बताया।

सांसद के कोर्ट से बरी होने पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

बहराइच, संवाददाता। कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके बाद उनके समर्थकों ने सोमवार को एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह जीत सभी की जीत है। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। आज फैसला आने के बाद भरोसा और बढ़ गया। महिला पहलवानों द्वारा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया गया था। जिस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सांसद को बाइज्जत बरी कर दिया है। शहर के पानी टंकी चौराहा स्थित गोनार्ड लॉन कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर खुशियां मनाई।

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इस दौरान उन्होंने आतिशबाजी भी की। सांसद प्रतिनिधि सुनील सिंह ने कहा कि आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशियों भरा दिन है और किसी महापर्व से आज का दिन कम नहीं है।

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