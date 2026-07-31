जमुई: आचार संहिता मामले में भाजपा नेता प्रकाश भगत दोष मुक्त
जमुई से राकेश सिन्हा की रिपोर्ट जमुई। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भाजपा जमुई: आचार संहिता मामले में भाजपा नेता प्रकाश भगत दोष मुक्त
जमुई से राकेश सिन्हा की रिपोर्ट जमुई। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य प्रकाश भगत के विरुद्ध आदर्श आचार्य संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। 7 वर्ष बाद न्यायालय ने उन्हें इस मामले में दोष मुक्त कर दिया।उसे वक्त एनडीए से वर्तमान केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान प्रत्याशी थे। प्रकाश भगत चिराग पासवान के चुनावी अभिकर्ता थे साथ ही भाजपा के जिला अध्यक्ष भी थे। जिला प्रशासन द्वारा द्वारा उनके विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा GR 744 /19 दायर किया गया था। लगातार सात वर्षों तक मुकदमा चलने के बाद न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मेघा मनीषा ने गवाह एवं साक्ष्य के अभाव में भाजपा नेता श्री भगत को दोष मुक्त किया गया।
बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरी शंकर कुमार मुकदमे की पर भी कर रहे थे।श्री भगत को केश से दोष मुक्त होने की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। मौके पर भाजपा जिला प्रभारी ई० रवि शंकर कुमार,अधिवक्ता सह भाजपा नेता विवेक कुमार,जिला महामंत्री द्वय सोनेलाल पासवान,बृजनंदन सिंह जिला उपाध्यक्ष विनय पाण्डेय,गोपाल कृष्ण युवामोर्चा के पुर्व जिलाध्यक्ष अभय कुमार यादव आदि शामिल थे।
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