हत्या के प्रयास के मामले में मटिहानी के राजद विधायक बोगो सिंह कोर्ट से बरी

वर्ष 2014 में सदर सीओ ने भूमि विवाद में मारपीट व हत्या के प्रयास के मामले की दर्ज करायी थी प्राथमिकी

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट स्थित एडीजे-दो- सह- स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने मंगलवार को मटिहानी के राजद विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के खिलाफ भूमि विवाद में मारपीट, हत्या का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा डालने आदि मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक (एपीपी) राम प्रकाश यादव ने इसमें छह गवाहों की गवाही कराई।

गवाहों की गवाही गवाहों में किसी ने भी गवाही के दौरान किसी ने यह नहीं कहा कि कौन किसको मार रहा था। किसने पत्थर फेंका व किसके पत्थर से कौन घायल हुआ। उसके बाद साक्ष्य के अभाव में जज ब्रजेश कुमार सिंह ने विधायक को निर्दोष करार देते हुए रिहा करने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही एमपी एमएलए कोर्ट में एक भी मुक़दमा नहीं बचा। एपीपी राम प्रकाश यादव ने बताया कि वर्ष 2014 में तत्कालीन सदर अंचलाधिकारी (सीओ) निरंजन कुमार ने भूमि विवाद से जुड़े मामले में मुफस्सिल थाना केस नंबर 98/ 2014 दिनांक 19 मार्च 2014 के तहत अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 188, 341, 323, 324, 307, 353, 332, 333, आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

2014 का मामला इसमें बोगो सिंह अपनी जमीन में घेराबंदी करा रहे थे। इसमें कांग्रेस यादव ने विरोध किया था। इसमें रोड़ेबाजी हुई थी। इसमें होमगार्ड के जवान जख्मी हुए थे। कोर्ट में अंडर सेक्शन 307, 147, 188, 332, 323, 353 /149 के तहत कोर्ट में ट्रायल चला। इसी मामले में दूसरा आरोपित कांग्रेस यादव कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट की नजर से अभी भी कांग्रेस यादव फरार चल रहा है। एपीपी ने कहा कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

विधायक का बयान सुनवाई को लेकर विधायक नरेन्द्र कुमार सिंह ससमय कोर्ट में उपस्थित हो गये। काफी देर के बाद मटिहानी विधायक ने कहा कि कार्यपालिका व विधायिका पर नहीं, न्यायापालिक पर भरोसा सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय के द्वारा 12 वर्ष पुराने मामले में बाइज्जत बरी होने का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद विधायक नरेन्द्र कुमार सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। देवो के देव महादेव, जगत जननी, माता-पिता व समाज के आशीर्वाद के नाम के साथ विधायक भावुक हो गये। विधायक ने कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा था। इसलिए उन्हें आज न्याय मिला। इससे उन्हें खुशी मिली है। जबतक उनमें सांस रहेगा तबबतक समाज के अंतिम व्यक्ति तक एक बेटा, एक भाई बनकर सेवक के रूप में सेवा किया हूं व भविष्य में भी करता रहूंगा। वर्ष 2014 में हमारे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी। विधायक ने न्यायालय को चौथा स्तंभ बताया। विधायिका व कार्यपालिका पर विश्वास नहीं है लेकिन चौथे स्तंभ के रूप में न्यायपालिक के जज पर विश्वास था। इस देश में लोकतंत्र की रक्षा न्यायपालिका के हाथों में है।

रिपोर्टर:मनोज सहनी