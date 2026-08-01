गोकशी के आरोप में 16 आरोपी कोर्ट से बरी
गोकशी के आरोप में नामजद 16 लोगों को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला पटवाई थाना क्षेत्र के पटरिया गांव का है। पुलिस ने इन पर आरोप लगाया था लेकिन अधिकांश गवाहों ने अपने बयान बदल दिए। अंततः अदालत ने सभी आरोपियों को नकारात्मक साक्ष्यों के कारण बरी कर दिया।
गोकशी करने के आरोप में नामजद 16 लोगों को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले ने पुलिस की लचर विवेचना और केस की पैरवी की कलई खोल दी है। मालूम हो कि पटवाई थाना क्षेत्र के पटरिया गांव के चौकीदार पप्पू पुत्र हरदयाल ने पटवाई थाने में तीन अप्रैल 2020 को गोकशी का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था गोकशों ने गाय के बछड़े का वध करके उसका मांस ले गए और उसके अवशेष गांव की पुलिया के पास डाल गए। इस मामले में पुलिस ने पटरिया गांव निवासी गुड्डू, उस्मान, जमीर, परवेज, अजीज अहमद, हाजीनगर गांव निवासी शकीन, भूरा, इफ्तयार, जावेद, अहमद अली, इमरान, नसरतनगर गांव निवासी रुस्तम, घोसीपुरा गांव निवासी शौकीन, अजीमनगर थाना क्षेत्र के नगलिया आकिल निवासी वसीम, अकबरपुर रोड, सैफनी निवासी इरशाद और आलिम को गिरफ्तार कर इस गोकशी का खुलासा किया था।
पुलिस ने दावा किया था कि इनकेकब्जे से गोकशी करने के उपकरण और अवशेष भी बरामद हुए हैं। बाद विवेचना पुलिस ने सभी आरोपियों केखिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा चौकीदार पप्पू समेत सात लोगों के बयान कोर्ट में कराए गए। जिसमें वादी समेत अधिकतर गवाह बयानों से पलट गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 14 पेज में अपना फैसला सुनाते हुए गोकशी के इन सभी 16 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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