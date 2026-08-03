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अमर शहीदों के साहस और त्याग को मंच पर जीवंत किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी के राज बिसारिया प्रेक्षागृह में 'काकोरी एक्शन' नाटक ने काकोरी कांड के अमर शहीदों के साहस और बलिदान को जीवंत किया। वरिष्ठ नाटककार सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखित और डॉ. सुमित श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित इस प्रस्तुति ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को प्रभावशाली तरीके से पेश किया।

अमर शहीदों के साहस और त्याग को मंच पर जीवंत किया

लखनऊ, कार्यालय संवाददाता भारतेंदु नाट्य अकादमी (बीएनए) के राज बिसारिया प्रेक्षागृह में सोमवार को मंचित नाटक काकोरी एक्शन ने काकोरी कांड के अमर शहीदों के साहस, त्याग और देशभक्ति को सशक्त ढंग से मंच पर जीवंत कर दिया। वरिष्ठ नाटककार सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखित इस प्रस्तुति ने स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी के सामने प्रभावशाली अंदाज में रखा। निर्देशन डा. सुमित श्रीवास्तव ने किया। नाट्य मंचन राष्ट्रगीत वंदेमातरम सार्धशती के उपलक्ष्य में महाकवि कालिदास जयंती पर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2026 में संगीत नाटक नाटक अकादमी की ओर से किया गया।नाटक की शुरुआत शाहजहांपुर के एक रंगमंचीय दल से होती है, जो काकोरी शताब्दी वर्ष के अवसर पर लखनऊ में प्रस्तुति देने के लिए रवाना होता है।

रास्ते में उनकी बस काकोरी स्टेशन के निकट उसी ऐतिहासिक स्थान पर खराब हो जाती है, जहां सौ वर्ष पहले क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाने को लूटकर ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। पहले कलाकार इस परेशानी से नाराज होते हैं, लेकिन जब उन्हें उस स्थान का ऐतिहासिक महत्व पता चलता है तो उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। इसके बाद देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों और प्रभावशाली दृश्यों के साथ नाटक आगे बढ़ता है और दर्शकों को रोमांचित कर देता है। प्रस्तुति में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, मन्मथनाथ गुप्त और शचींद्रनाथ बख्शी जैसे अमर क्रांतिकारियों के संघर्ष, साहस और बलिदान को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया। मंच पर अनिल चौधरी, तुषार निराला, अर्ध्य सामंत, आशुतोष जायसवाल, राजर्षि रॉय चौधरी, चैतन्य महाप्रभु, अमित हरिश्चन्द्र, धीरज कुमार, अभिनव मिश्रा, सोमनाथ, अनुराग, दो दर्जन से अधिक कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

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