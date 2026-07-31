हत्यारे पति-पत्नी को आजीवन कठोर कारावास
- दुबौलिया थाना क्षेत्र के जीवपुर गांव में 19 जुलाई 2023 को हुई थी वारदात - दुबौलिया थाना क्षेत्र के जीवपुर गांव में 19 जुलाई 2023 को हुई थी वारदात
बस्ती, निज संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार की अदालत ने तीन साल पुराने हत्या के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कठोर कारावास व प्रत्येक को 10 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 20 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश पांडेय एवं लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने न्यायालय में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि दुबौलिया थानाक्षेत्र के खुशहालगंज निवासी सुनीता पत्नी विजय कुमार यादव ने तहरीर देकर कहा था कि इसी थानाक्षेत्र के जीवपुर गांव के शैलेंद्र सिंह के यहां विजय ड्राइवर का काम करता था। इसी गांव में कुछ जमीन बटाई पर लेकर खेती का भी काम करता था।
19 जुलाई 2023 को अपने घर से खाना खाने के बाद रात्रि आठ बजे जीवपुर में बटाई के खेत में पानी चलाने के लिए गया था। दूसरे दिन पत्नी सुनीता को पता चला कि उसके पति की जीवपुर गांव के विनोद सिंह व उनकी पत्नी रामदेवी ने रंजिश में हाथ-पैर बांधकर पीट-पीट कर हत्या कर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपितों के घर से लाश बरामद किया। दंपति के विरुद्ध हत्या के मामले में अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुआ। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर पति-पत्नी को सजा व अर्थदंड से दंडित किया है।
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