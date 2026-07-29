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प्रेम विवाह करने वाले नवदंपती ने लगाई सुरक्षा की गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सहारनपुर में एक प्रेमी युगल ने फेसबुक पर दोस्ती से शुरू करके चार साल के रिश्ते के बाद कोर्ट मैरिज कर ली। नवदंपती ने एसएसपी कार्यालय में सुरक्षा की गुहार लगाई है क्योंकि युवती के परिजन उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिजन उनकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती शादी कराना चाहते थे।

प्रेम विवाह करने वाले नवदंपती ने लगाई सुरक्षा की गुहार

सहारनपुर। फेसबुक पर शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदली और चार साल के रिश्ते के बाद प्रेमी युगल ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ली। नवदंपती ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई और आरोप लगाया कि युवती के परिजन उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। थाना जनकपुरी क्षेत्र के माहिपुरा निवासी नीलम ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह बालिग है और उसकी शादी परिजन उसकी इच्छा के विरुद्ध एक अधेड़ व्यक्ति से करना चाहते थे। आरोप है कि लालच में उसकी जबरन शादी कराई जा रही थी। इससे बचने के लिए उसने 4 फरवरी 2026 को अपनी पसंद के युवक अंकुश कुमार निवासी चंद्रपाल खेड़ी कोतवाली नकुड़ से कोर्ट मैरिज कर ली।

आरोप है कि शादी के बाद से उसके माता-पिता और अन्य लोग लगातार उसका पीछा कर रहे हैं। वे उसे जबरन अपने साथ ले जाने, पति और ससुराल पक्ष को झूठे मुकदमों में फंसाने तथा जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि 26 जुलाई को दोपहर करीब 12 बजे आरोपी उसके ससुराल पहुंचे, जहां उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट और जबरन ले जाने का प्रयास किया गया। मामले में एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई।

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