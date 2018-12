Video : पंजाबी गाना सुन खुद को रोक नहीं पाए बुजुर्ग, वायरल हुआ डांस

शादी या पार्टी में जब डीजे पर गाना बजता है, अक्सर लोग थिरक उठते हैं। शायद ऐसा ही कुछ हुआ इस बुजुर्ग दंपति के साथ भी। इस दंपति ने ऐसे डांस किया जैसे अंग्रेजी की कहावत है, 'Dance like noone is watching.' इनके डांस का वीडियो देख आपके चेहरे पर भी स्माइल आ जाएगी।

यह वीडियो माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर यूजर @sujank14 ने पोस्ट किया है। इसे 60,700 बार देखा जा चुका है और 2355 लाइक्स मिल चुके हैं। इस वीडियो में बंद गला सूट पहने और पगड़ी लगाए एक सिख बुजुर्ग एक महिला के साथ बॉल डांस कर रहे हैं। इन्हें देखकर कोई भी यही कहेगा कि अगर आपका दिल जवां है, तो उम्र बस एक संख्या है।

उम्र के इस पड़ाव पर भी दोनों की बॉडी में लचक और जबरदस्त तालमेल दिख रहा है। इनकी क्यूट केमिस्ट्री पर सोशल मीडिया झूम उठा है। एक ट्विटर यूजर ने इस पोस्ट पर कमेंट किया है, 'ये होते हैं रिलेशनशिप गोल्स'। इसे बार-बार देखकर भी जी नहीं भर रहा है।

