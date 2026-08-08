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शहजाद से शंकर और रजिया से सावित्री बने दंपति ने फिर उठाया कांवड़ जल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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शहजाद से शंकर और रजिया से सावित्री बने दंपति ने फिर उठाया कांवड़ जल

हरिद्वार। श्रावण मास में चंडीघाट स्थित घाट से शंकर और सावित्री बने दंपति ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ शनिवार को दोबारा कांवड़ जल उठाया। दंपति हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपनी जन्मभूमि बहेड़ी गुर्जर के लिए रवाना हुआ। वहां शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने की बात कही गई है। कांवड़ यात्रा शुरू करने से पहले दंपति ने तीर्थाचार्य संत राम विशाल दास महाराज से आशीर्वाद लिया। संत राम विशाल दास महाराज के मार्गदर्शन में पंडितों ने वैदिक रीति से गंगाजल का पूजन कराया। इस दौरान हितेश दास महाराज, महातार शास्त्री समेत कई श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके बाद दंपति ने परमपूज्य बाबा हठयोगी महाराज से भी आशीर्वाद लिया। बताया गया कि इसी श्रावण मास में दंपति दूसरी बार कांवड़ जल लेकर निकले हैं। इससे पहले एक अगस्त को आयोजित एक्स मुस्लिम कांवड़ यात्रा में शामिल होकर दोनों ने हरिद्वार से गंगाजल लिया था और तीन अगस्त को गाजियाबाद पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था。

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सनातन मार्ग अपनाने वालों का स्वागत

संत राम विशाल दास महाराज ने कहा कि सनातन धर्म किसी पर बलपूर्वक मत परिवर्तन का समर्थन नहीं करता। अपनी श्रद्धा, स्वतंत्र इच्छा और पूर्वजों की संस्कृति के प्रति आस्था के आधार पर सनातन मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति का सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाता है। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में शिवभक्ति के साथ दंपति का अपनी जन्मभूमि में जलाभिषेक के लिए जाना उनके धार्मिक संकल्प और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। उन्होंने दंपति के सुख, शांति और मंगलमय यात्रा की कामना की। शंकर ने कहा कि सनातन धर्म में उन्हें पूजा, परंपरा, स्वतंत्रता और संस्कारों को समझने का अवसर मिला है। श्रावण मास में दूसरी बार कांवड़ जल उठाना उनके लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है। उन्होंने कहा कि वह अपने गांव बहेड़ी गुर्जर जाकर शिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। उनका मानना है कि लोगों को अपनी जड़ों और पूर्वजों की परंपराओं को समझने का प्रयास करना चाहिए।

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सामान्य प्रश्न

कौन सी नदी से दंपति ने कांवड़ जल लिया?
दंपति ने हरिद्वार से गंगाजल लिया।
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