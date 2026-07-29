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मारपीट की घटना में दंपति घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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गढ़वा के मझिआंव थाना क्षेत्र के अधौरा गांव में भूमि विवाद को लेकर पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसफार खान ने आरोप लगाया है कि समीर खान एवं अन्य लोगों ने उनको मारपीट कर घायल किया। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मारपीट की घटना में दंपति घायल

मारपीट की घटना में दंपति घायल गढ़वा। मझिआंव थाना क्षेत्र के अधौरा गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में इसफार खान व उसकी पत्नी सोहरा बीवी के नाम शामिल हैं। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के संबंध में इसफार खान ने आरोप लगाया है कि 2022 से समीर खान, शाहरुख खान के साथ एक जमीन का विवाद न्यायालय में चल रहा है। उसी विवादित भूमि पर कब्जा करने के नियत से कांटा से घेराव कर रहे थे। उसका विरोध किया तो समीर खान, शाहरुख खान, फैज खान, सहाना बीवी, लाडल बीवी सहित अन्य ने मारपीट कर घायल कर दिया।

उसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए मझिआंव रेफरल अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

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