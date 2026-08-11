अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल
अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल
वजीरगंज/ सैदपुर, संवाददाता (बदायूं)। गंगा एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 155 के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दंपति घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से दोनों घायलों को सीएचसी वजीरगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज हुआ। बुलंदशहर के रहने वाले अंकित पांडेय पुत्र भगवत पाण्डेय अपनी पत्नी आरती के साथ बाइक से हरदोई जिले के वैजनी पूर्वा स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और दोनों घायल हो गए।
मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। अज्ञात वाहन चालक के मौके से फरार होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी। हादसे की सूचना घायल दंपति के परिजनों को भी दे दी गई है।
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