वज्रपात की चपेट में आए पति-पत्नी, दोनों हजारीबाग रेफर
कोडरमा, वरीय संवाददाता कोडरमा थाना क्षेत्र के डुमरडीहा पंचायत अंतर्गत खरखारों गांव में बुधवार को मूसलाधार बारिश के दौरान धान रोपाई कर रहे पति-पत्नी वज
कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा थाना क्षेत्र के डुमरडीहा पंचायत अंतर्गत खरखारों गांव में बुधवार को मूसलाधार बारिश के दौरान धान रोपाई कर रहे पति-पत्नी वज्रपात की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों की पहचान खरखारों गांव निवासी 55 वर्षीय महेंद्र यादव और उनकी 50 वर्षीय पत्नी मंदोदरी देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों बुधवार दोपहर अपने घर के समीप स्थित खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज बारिश के बीच बिजली चमकी और वज्रपात हो गया, जिसकी चपेट में दोनों आ गए।
घटना के बाद खेत में काम कर रहे अन्य किसानों के बीच अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों और किसानों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। लगातार हो रही बारिश के बीच ग्रामीणों से खराब मौसम में खेतों और खुले स्थानों पर काम करते समय विशेष सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है।
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