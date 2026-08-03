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हरबर्टपुर में साइबर ठगों ने दंपति के खातों से 1.71 लाख उड़ाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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- शिकायत के बाद विकासनगर कोतवाली में मुकदमा दर्जदर्ज विकासनगर,कार्यालय संवाददाता। हरबर्टपुर निवासी एक दंपति साइबर ठगी का शिकार हो गए। अज्ञात साइबर अप

हरबर्टपुर में साइबर ठगों ने दंपति के खातों से 1.71 लाख उड़ाए

विकासनगर,कार्यालय संवाददाता। हरबर्टपुर निवासी एक दंपति साइबर ठगी का शिकार हो गए। अज्ञात साइबर अपराधियों ने उनके बैंक खातों से कुल 1,71,094 रुपये निकाल लिए। शिकायत पर कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में गिरीश चन्द्र डालाकोटी, निवासी वार्ड नंबर-6, विवेक विहार, हरबर्टपुर ने बताया कि 22 जून 2026 को वह और उनकी पत्नी नीता डालाकोटी पड़ोस में एक शोक कार्यक्रम में गए हुए थे। सुबह करीब सवा दस बजे घर लौटने पर उनकी पत्नी के मोबाइल नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक खातों से धनराशि कटने के लगातार एसएमएस प्राप्त हुए।

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शिकायत के अनुसार तत्काल आईसीआईसी बैंक से संपर्क कर कार्ड ब्लॉक कराया गया, जबकि बाद में 1930 साइबर हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से लेनदेन का विवरण साझा किया गया, जिसमें नो ट्रांजैक्शनों के जरिए कुल 171094 की निकासी सामने आई। बाद में एक अतिरिक्त 18,999 की यूपीआई ट्रांजेक्शन की जानकारी भी मिली। कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया कि शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

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