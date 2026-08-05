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बीमा कंपनी कर्मी से छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग में सहकर्मी व उसकी पत्नी पर केस

By Ankit Kumar Chaudhary
हिन्दुस्तान, देहरादून
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राजपुर रोड पर एक जीवन बीमा कंपनी में कार्यरत महिला के खिलाफ दंपति ने छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। पीड़िता ने जानकारी दी कि आरोपी अमरदीप ने उसके घर में घुसकर अश्लील हरकतें की और उसकी तस्वीरें भेजकर बदनाम करने की कोशिश की। महिला सुरक्षा में खतरे के कारण दफ्तर नहीं जा पा रही है।

बीमा कंपनी कर्मी से छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग में सहकर्मी व उसकी पत्नी पर केस

राजपुर रोड स्थित एक जीवन बीमा कंपनी में कार्यरत महिला से छेड़छाड़, पीछा करने और उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में रायपुर थाना पुलिस ने एक दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी ने पहले पीड़िता के घर में घुसकर छेड़छाड़ की, फिर अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला के परिजनों और बॉस को तस्वीरें भेजकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। एसओ रायपुर संजीत कुमार ने बताया कि बताया कि पीड़िता ने तहरीर दी। कहा कि उसकी कंपनी में काम करने वाला अमरदीप सिंह पिछले कुछ समय से उसका पीछा कर रहा था। आरोप है कि एक दिन नशे की हालत में वह पीड़िता के घर घुस गया और अश्लील हरकतें की।

परेशान होकर महिला ने अप्रैल 2026 में मयूर विहार चौकी में शिकायत दी थी। तब आरोपी और उसकी पत्नी सोनम ने चौकी में लिखित माफीनामा देकर भविष्य में परेशान न करने का वादा किया था। इसके बाद अमरदीप ने पीड़िता की फेसबुक आईडी से कुछ तस्वीरें डाउनलोड कर लीं। उसकी पत्नी सोनम ने ये तस्वीरें पीड़िता के पति और उच्च अधिकारियों को भेजकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। बीती 30 जुलाई को आरोपी की पत्नी ने पीड़िता के ससुराल पहुंचकर उसके सास-ससुर के साथ भी गाली-गलौज और अभद्रता की। दोनों आरोपी अब पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे दहशत में आकर महिला का दफ्तर जाना भी मुश्किल हो गया है। एसओ संजीत कुमार ने बताया कि अमरदीप और उसकी पत्नी सोनम निवासी जाखन, राजपुर रोड के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

Ankit Kumar Chaudhary

लेखक के बारे में

Ankit Kumar Chaudhary

शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव:

अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।


कॅरियर का सफर

अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग

बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं


एंटरटेनमेंट और विजन

अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।


विशेषज्ञता

क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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