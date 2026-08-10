पुरानी रंजिश में दंपति पर लाठी से हमला, बचाने में पत्नी को भी पीटा
-पड़ोसियों पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस
बीघापुर, संवाददाता। पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने एक दंपति पर लाठी से हमला कर जख्मी कर दिया। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपित धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बारा सगवर थाना के ब्रह्माखेड़ा गांव के रहने वाले जितेंद्र बहादुर वर्मा ने पुलिस में तहरीर देकर बताया कि 7 अगस्त सुबह वह अपने घर के पास थे। तभी पड़ोसी संजय व सर्वेश पुत्रगण रामपाल ने उन्हें पकड़ लिया। आरोप है कि दोनों उन्हें जबरन अपने घर के दरवाजे पर ले गए। वहां दोनों ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी।
जितेंद्र का आरोप है कि विरोध करने पर संजय व सर्वेश ने लाठी से पिटाई शुरू कर दी। अचानक हुए हमले में जितेंद्र घायल हो गए। शोर सुनकर बचाने पहुंची पत्नी अंजली को पीट अभद्रता की। दंपति के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख दोनों आरोपी मौके से भाग निकले। पीड़ित का आरोप है कि जाते समय आरोपितों ने दम्पति को जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट में जितेंद्र के हाथ व पैर चोटिल हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बारासगवर थाना प्रभारी धर्मेंद्र नाथ मिश्र ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच दरोगा राजेंद्र कुमार मिश्र को सौंपी गई है। जांच दौरान घटना से जुड़े तथ्यों व आरोपों की पुष्टि की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें