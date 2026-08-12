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सड़क हादसों में दंपती समेत 50 से ज्यादा घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सड़क हादसों में दंपती समेत 50 से ज्यादा घायलसड़क हादसों में दंपती समेत 50 से ज्यादा घायलसड़क हादसों में दंपती समेत 50 से ज्यादा घायलसड़क हादसों में दं

सड़क हादसों में दंपती समेत 50 से ज्यादा घायल

सड़क हादसों में दंपती समेत 50 से ज्यादा घायल फोटो- 12

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सहारनपुर, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान अंतिम दिन सड़क हादसों में जिलेभर में दंपत्ती समेत 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मंगलवार को भगवानपुर रोड पर बहेड़ी गुर्जर के पास ट्रक की साइड लगने से हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे बाइक सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें देहरादून रेफर कर दिया गया।

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घायलों की जानकारी

जानकारी के अनुसार प्रकाश लोक कॉलोनी, थाना कुतुबशेर निवासी संजय सिंह पुत्र रघुवीर सिंह अपनी पत्नी अनीता के साथ मोटरसाइकिल से हरिद्वार गए थे। मंगलवार सुबह दोनों गंगाजल लेकर वापस लौट रहे थे। बहेड़ी गुर्जर के निकट पहुंचते ही पीछे से आ रहे ट्रक की साइड बाइक में लग गई। टक्कर लगते ही बाइक सवार दंपती सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं चालक ट्रक पर नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन सड़क पर पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल संजय सिंह व अनीता को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने दोनों की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद देहरादून रेफर कर दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

कांवड़ यात्रा के बीच हादसे

डाक कांवड़ के दौरान सर्वाधिक घायल

सहारनपुर। कांवड़ यात्रा के दौरान अलग-अलग सड़क हादसों में घायल 50 से अधिक कांवड़ियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। घायलों में बाइक सवार डाक कांवड़ वाले शिवभक्त सबसे ज्यादा शामिल रहे। चिकित्सकों ने घायलों का उपचार किया, अधिकांश कांवड़ियें हल्की चोट में आए और दवाई वगैरह लेकर वापस लौट गए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से मार्ग पर दंपती घायल हुए?
दंपती भगवानपुर रोड पर बहेड़ी गुर्जर के पास घायल हुए।
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