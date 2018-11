पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बोले- देश कठिन दौर से गुजर रहा है, असहिष्णुता भी बढ़ी

शासन और संस्थानों के कामकाज को लेकर मोहभंग की स्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि संस्थान राष्ट्रीय चरित्र का आईना हैं तथा भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्हें लोगों का विश्वास दोबारा जीतना चाहिए। मुखर्जी यहां 'शांति, सौहार्द्र एवं प्रसन्नता की ओर : संक्रमण से बदलाव विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे।

प्रणब मुखर्जी ने कहा, ''जिस धरती ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम और सहिष्णुता, स्वीकार्यता और क्षमा के सभ्यतागत मूल्यों की अवधारणा दी, वह अब बढ़ती असहिष्णुता, रोष की अभिव्यक्ति और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर खबरों में है। उन्होंने संस्थानों और राज्य के बीच शक्ति के उचित संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया जैसा कि संविधान में प्रदत्त है। उन्होंने कहा कि देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है।

