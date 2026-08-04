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फर्जी प्लेसमेंट रैकेट का भंडाफोड़, सात गिरफ्तार

By Hemant Kumar Pandey
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली में मध्य जिला साइबर पुलिस ने फर्जी प्लेसमेंट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सरगना प्रीति मल्होत्रा समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठगी के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जहां नौकरी के लिए आवेदन करने पर पैसे की मांग की गई थी। पुलिस ने इस गिरोह के खिलाफ छापा मारा।

फर्जी प्लेसमेंट रैकेट का भंडाफोड़, सात गिरफ्तार

नई दिल्ली। मध्य जिला साइबर पुलिस ने फर्जी प्लेसमेंट गिरोह की सरगना प्रीति मल्होत्रा समेत पांच युवतियों और दो युवकों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से मिले बैंक खातों और मोबाइल नंबर से ठगी की पांच और शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल पर मिली हैं। एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौधरी ने बताया कि बापा नगर निवासी शख्स ने शनिवार को ठगी की एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि उसने नौकरी के लिए ऑनलाइन जॉब्स पोर्टल पर आवेदन किया था। इस बीच 24 जुलाई को उसके व्हाट्सएप पर नौकरी का मैसेज आया, जिसमें अगले दिन साक्षात्कार के लिए उत्तम नगर स्थित प्लेसमेंट एजेंसी के ऑफिस में बुलाया गया।

उससे फॉर्म भरवाने के बाद 4800 रुपये ऑनलाइन लिए गए और बताया कि नौकरी नहीं मिलने पर रुपये वापस कर दिए जाएंगे। डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि साइबर थाने के एसआई अंकुर सेजवाल की टीम ने उत्तम नगर स्थित परिसर पर छापा मारा था।

Hemant Kumar Pandey

लेखक के बारे में

Hemant Kumar Pandey

शॉर्ट बायो : हेमंत कुमार पांडेय वर्ष 2009 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान अखबार के दिल्ली संस्करण में क्राइम, कानून एवं राजनीतिक-सामाजिक विषयों से जुड़े मुद्दों को कवर कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
हेमंत कुमार पांडेय राजधानी दिल्ली की क्राइम रिपोर्टिंग में स्थापित नाम हैं। वह वर्ष 2009 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वह वर्ष 2013 से हिंदु्स्तान दिल्ली टीम का हिस्सा हैं। इस दौरान अपराध के बदलते ट्रेंड पर भी मजबूत पकड़ रखते हैं। खासतौर पर आर्थिक अपराध और साइबर अपराध। उन्होंने वर्ष 2017 से साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों पर रिपोर्टिंग किया है। इस बीते दस सालों में क्राइम की कई बड़ी ब्रेकिंग की जिसमें बुराड़ी में बसपा नेता समेत छह की हत्या, श्रद्धा वाल्कर मर्डर केस, एआई के इस्तेमाल सुलझा हत्या का मामला और महिला कांस्टेबल का दो साल बाद मिला कंकाल आदि खबरें प्रमुख हैं।


करियर का सफर
हेमंत ने करियर की शुरुआत में प्रथम प्रवक्ता मैगजीन के लिए रिपोर्टिंग की। फिर वर्ष 2009 में डीएलए नाम के सांध्य कालीन अखबार से करियर की शुरुआत की। इसके बाद वर्ष वह 2011 में न्यूज एजेंसी आईएएनएस की टीम का हिस्सा बने। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं समसामयिकी मुद्दों से जुड़ी खबरों का अनुवाद करने का अनुभव मिला। फिर वर्ष 2013 जनवरी में दैनिक भाष्कर की दिल्ली और अक्तूबर में हिंदुस्तान दिल्ली टीम का हिस्सा बने।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
हेमंत ने B.Sc (बायोलॉजी) के बीएड एवं मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा की डिग्री ली। इस दौरान सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान इतिहास, भूगोल, अर्थ व्यवस्था, समसामयिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और सामाजिक समस्याओं को लेकर एक समझ विकसित हुई। क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान इससे सहायता मिली।


क्राइम रिपोर्टिंग एवं इसके आयाम
हेमंत की क्राइम रिपोर्टिंग के विभिन्न पक्षों पर गहरी पकड़ है। खासतौर पर कानून के प्रति समझ एवं पुलिस विभाग में अंदर तक पैठ है जिसकी वजह से एक्सक्लूसिव खबरें सही तथ्यों के साथ निकालकर पाठकों के लिए लाते हैं। हेमंत की रिपोर्टिंग सही और सटीक तथ्यों पर टिकी है।


विशेषज्ञता
साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, गैंगवार

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