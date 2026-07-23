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खेल कोटे से प्रवेश के लिए 27 से काउंसिलिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में, इविवि द्वारा सीयूईटी-2026 के तहत खेल कोटे से प्रवेश के लिए काउंसिलिंग 27 जुलाई से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर मूल खेल प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए काउंसिलिंग की तिथियां भी निर्धारित की गई हैं।

खेल कोटे से प्रवेश के लिए 27 से काउंसिलिंग

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। इविवि में सीयूईटी-2026 के तहत खेल कोटे से प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 27 जुलाई से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को प्लावेश भवन, चैथम लाइंस स्थित विश्वविद्यालय परिसर में निर्धारित समय पर मूल खेल प्रमाणपत्र, स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के साथ उपस्थित होना होगा।काउंसिलिंग के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी। बीएएलएलबी और बीए-एफए/पीए की काउंसिलिंग 27 जुलाई, बीकॉम की 28 जुलाई, बीएससी गणित एवं जीवविज्ञान की 29 जुलाई, बीए की 30 जुलाई और बीबीए-एमबीए समेत अन्य एकीकृत पाठ्यक्रमों की काउंसिलिंग 31 जुलाई को होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी पाठ्यक्रमों के लिए दोपहर तीन बजे से होगी।

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