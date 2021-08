देश अफगानिस्तान से एक लादेन के बदले ढाई हजार जवान और लाखों करोड़ डॉलर गंवाकर निकला अमेरिका Published By: Priyanka Tue, 17 Aug 2021 09:42 AM एपी,वॉशिंगटन

Your browser does not support the audio element.